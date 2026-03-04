Guerra in Iran, Israele attacca in Libano: morti e feriti sotto le macerie. Macron manda la portaerei De Gaulle nel Mediterraneo

(Notizia in aggiornamento)

ROMA – All’alba un edificio a quattro piani nella città di Baalbek, in Libano, è stato colpito nel corso di un attacco aereo di Israele: secondo i media statali, il palazzo si trova nel quartiere di Al Matraba, in un’area sotto il controllo di Hezbollah. Ci sarebbero almeno 10 morti e persone ferite sotto le macerie. Su X, un video verificato che mostra i soccorritori che iniziano a ispezionare le macerie, dalle quali provengono grida di aiuto. L’agenzia di stampa libanese Nna (National News Agency), scrive Al Jazeera, ha fatto sapere che almeno quattro persone sono state uccise e sei sono rimaste ferite.

COLPITO UN HOTEL A BEIRUT

L’Idf israeliano, scrivono i media statali libanesi, avrebbe colpito anche un hotel nel sobborgo di Hazmieh a Beirut. La televisione libanese Al Mayadeen riporta che un attacco aereo israeliano su Aramoun e Saadiyat, nella zona del Monte Libano, ha ucciso almeno sei persone. L’emittente ha citato il Ministero della Salute libanese.

LEGGI ANCHE: Trump minaccia la Spagna e deride il Regno Unito sotto gli occhi di Merz: “Non ci hanno fatto usare le loro basi”

MACRON: LA NAVE DE GAULLE VERSO IL MEDITERRANEO

Nella serata di ieri, il presidente francese Emmanuel Macron, parlando in televisione, ha annunciato che la portaerei Charles de Gaulle sarà inviata nel Mar Mediterraneo. Ha anche fatto sapere che la Francia “ha abbattuto dei droni per legittima difesa nelle prime ore del conflitto, per difendere lo spazio aereo dei nostri alleati”. Macron ha poi annunciato lo spiegamento “nelle ultime ore” di caccia Rafale, di sistemi di difesa antiaerea e l’invio della fregata Languedoc. Il presidente ha detto anche che due basi militari francesi hanno subito “attacchi limitati”.

(Foto da X)