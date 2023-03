Sondaggio Dire-Tecnè, altro calo di consensi per Meloni e il Governo. Il Pd stacca il M5S

ROMA – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riscuote tra gli elettori una fiducia al 60,4%, con un calo dello 0,5% rispetto alla precedente rilevazione. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè con interviste realizzate tra il 2 e il 3 marzo su un campione di mille persone. Cresce al 35,2% la quota di chi dice di non avere fiducia, in salita dello 0,6% rispetto alla settimana scorsa, mentre calano gli indecisi: il 4,4% non sa (-0,1%).

ANCHE IL GOVERNO IN CALO DI CONSENSI

E scende ancora, stavolta dell’1,3%, anche la fiducia nel Governo nell’ultima settimana: ora si attesta al 53%. Nel sondaggio Dire-Tecnè sale la quota di chi non ha fiducia, il 40,1% degli elettori, con un aumento dell’1,7%, e calano gli indecisi che raggiungono una quota del 6,9% (-0,4%).

IL PD CONSOLIDA IL VANTAGGIO SUL M5S

Nel borsino dei partiti Fratelli d’Italia si conferma stabilmente al primo posto: con una lieve flessione dello 0,3% in meno è al 30,7%. Prosegue la risalita del Pd, che con un +0,8% arriva a un rotondo 18% dei consensi. In calo invece il Movimento 5 Stelle, che perde terreno dai dem a guida Elly Schlein e con un -0,3% nell’ultima settimana si attesta al 16,5% dei consensi. Giù anche la Lega che è all’8,8% perdendo anch’essa uno 0,3%.

Sotto troviamo Forza Italia, al 7,5% con un calo dello 0,2%. Lieve risalita per Azione-Italia viva che con un +0,2% è al 7,4%, tallonando il partito azzurro. Calo contenuto per Alleanza Verdi Sinistra che si attesta al 2,9% con un -0,3% in sette giorni. Sale di un soffio Più Europa che con un +0,1% è al 2,6%. Seguono Per l’Italia con Paragone Italexit che con +0,1 tocca l’1,7%.