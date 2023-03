A Firenze la manifestazione in difesa della scuola dopo le violenze al Michelangiolo: presenti Schlein e Conte

FIRENZE – La manifestazione “a difesa di scuola e Costituzione” è stata indetta dai sindacati, ma a partecipare sono anche gli esponenti di punta dei partiti dell’opposizione. Il corteo di Cgil, Cisl e Uil è partito alle ore 14 da piazza Santissima Annunziata per raggiungere piazza Santa Croce, a Firenze: una mobilitazione, spiegano i sindacati, dopo le violenze contro gli studenti del liceo Michelangiolo per cui sono stati identificati alcuni esponenti di Azione studentesca, associazione di destra. All’aggressione era seguita una accesa polemica politica, dopo la lettera circolare sul fascismo della preside di un altro liceo fiorentino, il Da Vinci contro cui si era scagliato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, definendola “ridicola e impropria”.

AL CORTEO ANCHE LA PRESIDE DELLA LETTERA SUL FASCISMO

C’è anche Annalisa Savino, la preside del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Firenze autrice della lettera contro il fascismo, alla manifestazione indetta dai sindacati in difesa della scuola e della Costituzione nel capoluogo toscano. Lo rendono noto gli organizzatori della manifestazione.

SCHLEIN E CONTE ALLA MANIFESTAZIONE DI FIRENZE

Quello di Firenze è il primo appuntamento pubblico a cui partecipa Elly Schlein, neo-segretaria del Partito democratico. Arrivata nel capoluogo toscano, Schlein ha raggiunto Palazzo Vecchio dove è stata ricevuta dal sindaco Dario Nardella. Insieme, i due hanno raggiunto il corteo, dove la segretaria dem ha avuto un colloquio per il leader della Cgil, Maurizio Landini. E per le strade del capoluogo toscano c’è anche il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Che già nei giorni scorsi ha aperto a una collaborazione con il nuovo Pd targato Schlein. Non c’è invece il leader di Azione, Carlo Calenda.

CONTE: “RAFFORZARE L’AZIONE DELLE FORZE PROGRESSISTE”

“Siamo in piazza per difendere i principi costituzionali, che sono i principi di tutti“, dice il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte entrando in piazza Sant’Annunziata a Firenze, punto di partenza della manifestazione. “Il fatto che oggi ci ritroviamo qui con il neo-segretario del Partito democratico, vuol dire che su battaglie concrete noi ci siamo, battaglie di valori e di principi che ci riguardano tutti. Battaglie che non riguardano solo le forze progressiste, perché qui stiamo difendendo i principi costituzionali”.

“Il problema non è il primato o la leadership della sinistra – prosegue Conte – A noi, come M5S, interessa lavorare per rafforzare l’azione politica delle forze progressiste. Se con il nuovo vertice del Pd questo orizzonte si rafforzerà, ben venga per tutta l’Italia“. Tuttavia, sottolinea il leader pentastellato, “l’identità e la visione del M5S non dipende delle scelte di vertice che vengono fatte in casa altrui. La nostra identità, la nostra visione, è frutto di un percorso sofferto, meditato, ben costruito nel corso soprattutto degli ultimi anni e quindi di un rinnovamento che non può essere rimesso alle scelte che fanno al vertice di altre forze politiche“, conclude l’ex premier.

FRATOIANNI: “A FIRENZE BELLA FOTO SINISTRA, ORA LAVORARE SU CONVERGENZA”

In piazza a Firenze “c’è una bella fotografia” della sinistra e del mondo progressista. Ne è convinto il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, presente a Firenze per la manifestazione in difesa della scuola e della Costituzione. “È la fotografia di chi sente il dovere di stare qui, in questa piazza, perché ha chiaro che chi oggi si sente alternativo a questa destra deve stare in questa piazza“.

Per questo, prosegue Fratoianni, “si deve cogliere anche questa occasione per lavorare a un’alternativa per il Paese” con forze che tra loro, pur nelle differenze, “hanno una convergenza quasi naturale: penso a noi di Alleanza Verdi Sinistra, al Pd e al M5S. Forze che possono su molti temi costruire una convergenza che non viva solo nella politica, ma cominci a vivere per tempo nel Paese”, conclude il leader di Sinistra Italiana.