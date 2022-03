VIDEO | Reggio Calabria, Brunetti: “Su fondi Pnrr controlli preventivi”

REGGIO CALABRIA – “Già da tempo avevamo chiesto aiuto e supporto alla Prefettura rispetto al monitoraggio dei fondi legati al Pnrr, Pon, React-Eu. In questo caso ora puntiamo ad intervenire in maniera preventiva, perché spesso è successo che con i fondi messi a bando le ditte assegnatarie, dopo diverso tempo hanno avuto interdittive o sono fallite, a noi è rimasto lo scheletro e non si è proseguito con i lavori”. Così alla Dire il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti oggi impegnato in un tavolo di confronto con la Prefettura sull’utilizzo dei fondi Pnrr gestiti direttamente dai Comuni.

“Questa volta – ha aggiunto – con questi tipi di fondi, occorre approfondire la condizione relativa ai tempi di realizzazione che fanno rispettati. Il rischio grosso che si corre – ha concluso – è che se non si riesce a rendicontare entro il termine preciso avremo l’ulteriore aggravio di restituire le somme”.

