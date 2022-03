Tg Politico Parlamentare, edizione del 4 marzo 2022

UCRAINA, SFIORATO IL DIASTRO ATOMICO A ZAPORIZHZHIA

Prosegue senza sosta l’offensiva russa, con bombardamenti e città sotto assedio. Nella notte al centro della battaglia anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa. “Si è sfiorata la fine del continente”, dice il presidente ucraino Zelensky. Per qualche ora si è temuto il disastro atomico. La centrale, fa sapere l’Agenzia internazionale per l’energia atomicaora, “è in sicurezza ma la situazione è fragile”. Mario Draghi condanna “l’attacco scellerato” e chiede all’Unione europea di “reagire unita e con la massima fermezza”. Proprio all’Europa torna ad appellarsi Zelensky: “È l’unica che può fermare la guerra”. Il governo ucraino, intanto, denuncia duemila morti a Kharkiv, tra cui oltre 100 bambini.

SABATO PACIFISTI IN PIAZZA A ROMA, DISERTA LA CISL

Tornano in piazza i movimenti pacifisti. Sabato a Roma alle 13.30 in piazza della Repubblica si sono dati appuntamento associazioni e movimenti che hanno aderito all’appello di ‘Europe for peace’. Il corteo raggiungerà piazza San Giovanni dove, dalle 14.30, sono previsti gli interventi. Sul palco per le conclusioni ci sarà il segretario della Cgil, Maurizio Landini. Il sindacato di Corso Italia ha infatti aderito alla manifestazione, come anche la Uil. La Cisl invece diserta la piazza perchè non condivide l’impostazione dei promotori. Il leader Luigi Sbarra spiega che il sindacato di via Po “e’ per la pace e sostiene il popolo ucraino senza se e senza ma” e non può “riconoscerci in parole d’ordine come ‘neutralità attiva’ che rischiano di mettere sullo stesso piano oppressori ed oppressi”.

PAPA FRANCESCO, SANITA’ PUBBLICA E’ UN DONO

La vita è un diritto. Non lo e’ la morte che va accolta e non somministrata. Papa Francesco, in un messaggio alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, invita ad arginare la cultura che vuole affermare un modello di uomo economico, che vale nella misura in cui produce e consuma. Bergoglio sottolinea che anche nella sofferenza e nella malattia si e’ pienamente uomini e donne, persone umane. Il Pontefice ha ricordato che la pandemia ha rallentato prevenzione e diagnosi delle malattie. “Ma bisogna far progredire il sistema italiano di sanità pubblica, farlo crescere, consolidarlo, perché è un dono per la società. Voi avete un tesoro: custoditelo e fatelo progredire”, ha detto Papa Francesco alla Lilt.

SICUREZZA SUL LAVORO, FOCUS TRA GIORDANO E I SINDACATI

L’ispettore nazionale del Lavoro Bruno Giordano fa il punto sulla sicurezza nei cantieri e sui posti di lavoro con i leader di Cgil, Cisl e Uil, Landini, Sbarra e Bombardieri. E’ la prima volta, nella storia dell’Ispettorato, che i segretari dei tre sindacati incontrano i vertici dell’Istituto. Nel corso del confronto si e’ delineato il bilancio sull’attività svolta negli ultimi mesi e su quella in programma, sulla mobilitazione degli ispettori, sulle imminenti assunzioni di personale, sulla riorganizzazione dell’Ispettorato e sulle tematiche legate ai controlli, alla prevenzione e alla sicurezza del lavoro.