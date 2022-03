È rientrato in Italia il 19enne ballerino pugliese prelevato dall’intelligence a Kiev

Di Alba Di Palo (Foto dal profilo Facebook di Giordano Signorile)

BARI – Dopo un viaggio durato più di due giorni, è arrivato in Italia Giordano Signorile, il ballerino originario di Capurso (Bari) rimasto bloccato a Kiev con l’avvio delle operazioni di invasione russa. Il 19enne, che studia nella accademia di danza della capitala ucraina, è stato prelevato dall’intelligence in collaborazione con l’unità di crisi della Farnesina. Il tragitto compiuto lo ha portato in Moldavia, poi in Romania e stamattina a Roma con un volo di linea.

“È stato un viaggio lunghissimo, per fortuna siamo qui – ha detto il ballerino in un video pubblicato su Facebook – È stato orribile vedere le strade dell’Ucraina distrutte, con soldati armati. Tutto ciò mi rende molto triste, spero di poter tornare a Kiev presto, non appena la situazione migliorerà”.

GIORDANO: “SPERO DI TORNARE IN ACCADEMIA A KIEV”

“Spero il più presto possibile di tornare a ballare perché non ballo da più di una settimana e per noi ballerini è impossibile non allenarsi per una settimana. Infatti il mio corpo è distrutto, non solo per il viaggio. Non so quando riuscirò a tornare in Accademia ma spero presto”. Solo le parole di Giordano Signorile, il ballerino 19enne di Capurso (Bari) arrivato in Puglia nel pomeriggio di oggi dopo un viaggio durato più di due giorni. Il ballerino era a Kiev quando è iniziata l’invasione russa. “Ho avuto tanta paura, chiuso nel garage dell’Accademia al buio con il rumore delle bombe di giorno e di notte”, ha raccontato appena sceso dal treno e parlando con i giornalisti. “Ho visto strade distrutte, case distrutte, soldati che puntavano il fucile subito se vedevano le luci delle auto accese, perché per loro è un pericolo- ha aggiunto- ho temuto di morire, che mi sparassero”. Giordano da cinque anni frequenta l’accademia di danza dopo aver vinto una borsa di studio e a Kiev ha lasciato “amici, insegnanti e il direttore dell’Accademia che spero di rivedere presto”. Ad accoglierlo in stazione a Bari c’erano amici e parenti.