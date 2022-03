Ucraina, don Ciotti: “In due anni di pandemia il mercato delle armi il più florido”

BARI – “In questi ultimi due anni tutti a parlare di pace, ma era una pace armata. Perché durante il periodo del covid mentre parlavamo di pace, mentre tutti eravamo preoccupati per questa pandemia che ci ha toccato, e che è stata una guerra perché ci sono stati milioni di morti, le spese per le armi sono fortemente aumentate. Sono diminuite le spese per il sociale, per l’istruzione nel mondo. Ma le spese militari, guarda caso nel momento drammatico, sono aumentate”. Lo ha detto don Luigi Ciotti, presidente di Libera contro le mafie, a Bari dove ha incontrato davanti ai cancelli della ex Om Carrelli i lavoratori coinvolti nelle diverse vertenze che riguardano le aziende della zona industriale di Bari.

“Noi dobbiamo fermarci a riflettere e non dimenticare che ci sono altre 33 guerre che ci hanno accompagnato in questi anni e di cui nessuno parla”, ha continuato don Ciotti convinto che “bisogna affrontare seriamente questo problema fino in fondo”. “Il dialogo – ha ammonito – è fondamentale, la pace deve essere ricostruita ma ognuno si assuma la propria parte di responsabilità. È molto bello vedere la mobilitazione che si sta creando per non lasciare soli i nostri fratelli e sorelle ucraini, però ci sono queste altre 33 guerre, lì ci sono altre migliaia di persone coinvolte, il 90% dei civili morti però sono dimenticati”. “Il mercato delle armi e degli armamenti è il più florido di tutti”, ha ribadito.

PER FERMARE LA GUERRA È FONDAMENTALE Il DIALOGO

“Per me è fondamentale che si cerchi di tutto per dialogare, per trovare una strada propositiva, per fermare tutto ciò che sta avvenendo. Bisogna tentare tutte le strade, ma con molta chiarezza e determinazione”, sostiene don Ciotti.

“Questi conflitti – ha aggiunto – non è che piombano così, sono stati covati, ci sono responsabilità da diverse parti. Ora tocca a noi tirare fuori la forza, l’ascolto, da parte di tutti. Certo, se dall’altra parte ci sono persone fuori di testa diventa tutto complesso e molto difficile, però noi non dobbiamo mollare, dobbiamo cogliere le persone, mettercela tutta”. “C’è un santo di questa terra, don Tonino Bello che nel 1992, presidente di Pax Christi, era preoccupato dell’Europa e disse una profezia: per lui l’Europa era più preoccupata di essere cassa comune che casa comune. E oggi – ha ricordato il presidente di Libera – l’Europa è una cassa, distribuzione di questo denaro: ben venga, ma dipende in quale direzione viene poi impegnato. Si deve cominciare a impegnarlo per creare le condizioni perché nessuno deve perdere il posto di lavoro che dà la libertà è la dignità”.