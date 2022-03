Il racconto del viaggio in Ucraina di Alessandro ed Emanuele per aiutare chi fugge dalla guerra

ROMA – Sono numerosi i mezzi carichi di generi alimentari e medicinali che in questi giorni stanno partendo dall’Italia in direzione Ucraina per aiutare la popolazione colpita dalla guerra. L’agenzia Dire è in contatto con Alessandro Fornaciari ed Emanuele Ranucci dell’associazione ‘Green atlas‘, che stanno viaggiando in direzione del confine tra Ucraina e Polonia. Nel video la loro testimonianza.

LEGGI ANCHE: Ucraina, da Kharkiv al Donbass è anche allarme cibo e medicine

Prosegue il viaggio di Alessandro Fornaciari ed Emanuele Ranucci dell’associazione ‘Green atlas‘. I due ragazzi si stanno dirigendo al confine tra Ucraina e Polonia a bordo di un pullman. Da questa mattina l’agenzia Dire è in contatto con loro. Nel video la testimonianza di Alessandro.

Ucraina, l’esercito russo: “Presa la città di Kherson”. Le immagini di Kharkiv dopo la notte di missili

I due volontari dell’associazione ‘Green Atlas’ sono arrivati a Medyka, paese nel Sud-Est della Polonia, al confine con l’Ucraina, dove è stato allestito un punto di soccorso per i profughi fuggiti dall’Ucraina.

Sono rientrati in Italia, dopo la spedizione in Ucraina, i volontari dell’associazione ‘Green Atlas’ Alessandro ed Emanuele. I due ragazzi hanno portato aiuti alla popolazione in fuga dalla guerra e hanno accompagnato alcuni profughi oltre il confine ucraino, per permettere loro di raggiungere l’Europa. Nei piani dei volontari c’è l’organizzazione di un nuovo viaggio in Ucraina per la prossima settimana per continuare ad assistere la popolazione locale.