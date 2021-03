A Bologna i no-Dad sfidano la zona rossa e tornano in piazza

BOLOGNA – Chiedono la “riapertura immediata delle scuole” e domani sfideranno i divieti previsti dalla zona rossa per manifestare a Bologna. Priorità alla scuola, la sigla delle famiglie e degli insegnanti no-Dad che si batte per la scuola in presenza, non rinuncia ai presidi messi in calendario per domattina. “Andiamo davanti alla scuola dove lavoriamo o dove studiamo o davanti alla scuola più vicina a casa. Portiamo un cartello, uno striscione o un foglio. Facciamoci una foto”, sono le indicazioni affidate ai social per chi volesse partecipare.

Nel post, rilanciato anche oggi, Priorità alla scuola risponde anche a dubbi e perplessità, a partire dal rischio di contagiarsi. “All’aperto il virus è quasi inesistente! Certo, preserviamoci, manteniamo distanziamento, mascherine, eccetera”, si legge. “Ci possono fare le multe? Se ce le fanno per una cosa del genere allora siamo messi veramente male!”.

