Venezia avrà un’isola completamente dotata di fonti energetiche alternative

VENEZIA – Nasce a Venezia, sull’isola di San Servolo, la prima campagna in Europa di finanziamento tramite crowdfunding della riqualificazione energetica di immobili pubblici. A lanciare la raccolta fondi sulla piattaforma ‘Crowfundme’ è la società benefit Venice Light(Y)ear, nata su iniziativa di Infinityhub spa. La raccolta fondi durerà solo il mese di marzo, mentre i lavori di riqualificazione energetica sull’isola sono già partiti e si concluderanno a luglio 2021.

L’isola, abitata soltanto da una cinquantina di studenti che vi alloggiano durante l’anno accademico, sede di varie Fondazioni e del Collegio Internazionale dell’Università Ca’Foscari e di proprietà della Città metropolitana di Venezia, con una gestione data in concessione per i prossimi 15 anni”, sarà completamente dotata di fonti alternative di energia, con impianti fotovoltaici sia a tetto che a terra, nuovi gazebo, illuminazione a led e infrastrutture di ricarica per barche elettriche, con un investimento complessivo di 396.000 euro.

I capitali raccolti su ‘Crowdfundme’ da Vly, che si concentrano su un primo obiettivo di 50.000 euro (obiettivo massimo di 132.000 euro), saranno utilizzati per la realizzazione dell’opera di riqualificazione dell’isola, incidendo nel 40% dell’imponibile. Il rimanente 60% sarà coperto da finanziamento garantito da Mediocredito Centrale, Cassa Depositi e Prestiti e Invitalia.

