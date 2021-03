Inchiesta concorsi: avviso di garanzia al rettore dell’Università di Firenze

FIRENZE – Il rettore dell’Università di Firenze Luigi Dei ha ricevuto stamani un avviso di garanzia per l’inchiesta sui concorsi universitari. È quanto rende noto l’ateneo in una nota. “Ogni documentazione ritenuta utile è stata acquisita dall’autorità giudiziaria per ogni opportuna valutazione. Sono sereno e fiducioso che ogni vicenda potrà essere chiarita”, spiega Dei commentando il procedimento che la procura ha aperto a suo carico.

