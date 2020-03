Coronavirus, Zaia: “La zona rossa è il Veneto, l’economia è in ginocchio”

VENEZIA – “La zona rossa e’ il Veneto”. Lo afferma il presidente della Regione Luca Zaia, in conferenza stampa dal centro della protezione civile di Mestre, da dove partecipa in videoconferenza all’incontro con il presidente del consiglio Giuseppe Conte.

“Senza nulla a togliere alla tragedia di Vo, che vive un totale isolamento non programmato, con restrizioni nelle piccole cose della vita. E’ un sacrificio immane che stiamo chiedendo ai cittadini“, precisa poi Zaia auspicando che domenica, con lo scadere dell’ordinanza, le restrizioni per il paese padovano possano essere riviste.

Le misure economiche di cui sta discutendo il Governo ammontano a 3,6 miliardi di euro, che “considero onestamente solo l’inizio di una partita molto piu’ importante, per un’economia che e’ veramente in ginocchio. Per noi 3,6 miliardi di euro non bastano ma, aiutano a partire”, continua il governatore.