Il Coronavirus blocca la Coppa Italia, rinviata Napoli-Inter. Cambia la programmazione Rai

ROMA – Il Coronavirus blocca anche la Coppa Italia. La partita Juve-Milan prevista per questa sera a Torino è stata rinviata. Di poco fa la notizia del rinvio anche del match Napoli-Inter. Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, in seguito all’esame della questione nella riunione odierna del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica ha disposto infatti il rinvio dell’incontro di calcio valevole per la Coppa Italia Tim 2019/2020, programmato per domani 5 marzo alle 20:45 allo stadio San Paolo.

CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE RAI

La diretta dei due incontri calcistici avrebbe dovuto andare in onda in prima serata su Rai 1, ma ovviamente la cancellazione dei match ha causato anche un cambio di programmazione. Così la Rai ha deciso riproporre per la serata di oggi un evergreen cinematografico che ha fatto innamorare generazioni di spettatori: Pretty Woman. La pellicola, con protagonisti Julia Roberts e Richard Gere, è una favola moderna che racconta l’incontro casuale tra un ricco uomo di finanza senza scrupoli, Edward Lewis, e una prostituta, Vivian Ward. Lei ha bisogno di soldi e lui di una donna che lo accompagni nei suoi pranzi di lavoro. Instaurano così un rapporto d’interesse che presto si trasformerà in qualcos’altro. Domani sera al posto di Napoli-Inter, Rai 1 trasmetterà un nuovo episodio della 12esmia stagione di Don Matteo, dal titolo ‘Non dire falsa testimonianza’.

