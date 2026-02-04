Olimpiadi invernali, e sul Tpl milanese il ticket ‘contactless funziona solo su Atm, non su Trenord’

MILANO – Sui mezzi Atm del Comune di Milano si può pagare con carta contactless, ma sui treni Trenord (società controllata da Regione Lombardia) no. Lo riferisce l’assessore alla Mobilità di Milano Arianna Censi in commissione, soprattutto, come dice l’esponente di giunta Sala, per evitare equivoci- soprattutto tra turisti e utenti occasionali- durante i Giochi di Milano-Cortina 2026. “Sulla nostra rete, metropolitane e mezzi di superficie, si può usare la carta di credito, ma- ha spiegato- bisogna validare sia in entrata sia in uscita. Non è possibile farlo sui treni Trenord. Per chi arriva dall’estero o non conosce il sistema, questa cosa è incomprensibile“.

Censi ha avvertito che il rischio concreto è quello di utenti che, dopo aver validato il viaggio sulla rete urbana, utilizzino il passante ferroviario pensando di essere coperti anche su Trenord. “Non lo sono- ha ribadito- e stiamo cercando di spiegare questa differenza in tutti i modi possibili“.