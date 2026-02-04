mercoledì 4 Febbraio 2026

VIDEO| Milano-Cortina 2026, Snoop Dogg tedoforo a sorpresa nella tappa di Gallarate

Occhiali a specchio, le solite treccine e la tuta bianca ufficiale: l'artista statunitense ha camminato per le vie della città salutando la folla e muovendosi a ritmo

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 4-2-2026 ore 15:55Ultimo aggiornamento: 4-2-2026 ore 16:36

ROMA – Tappa con sorpresa per la Fiamma Olimpica. Questa mattina a Gallarate, in provincia di Varese, la fiaccola ha sfilato tra le mani di un tedoforo inaspettato: il rapper e icona dell’hip hop Snoop Dogg.

Occhiali a specchio, le solite treccine e la tuta bianca ufficiale: l’artista statunitense – che commenterà le Olimpiadi – ha camminato per le vie della città salutando la folla e muovendosi a ritmo. La passeggiata è stata catturata dalle telecamere di Milano Cortina 2026 finendo sul profilo Instagram dei Giochi. “È un onore avere questa torcia in mano”, ha detto il 52enne che già nel 2024 aveva indossato i panni del tedoforo a Parigi. “Voglio diffondere amore agli atleti, alle persone in Italia e a tutto il mondo perché è questo quello di cui le Olimpiadi parlano: diffondere pace e amore”, ha aggiunto prima di sfilare. In sottofondo, il celebre brano di Dr. Dre e Snoop Dogg “The Next Episode”.

Leggi anche

Ritardi di lettere e raccomandate? “Basta prendersela con i postini” (la colpa è dei troppi pacchi)

di Redazione

Caro prezzi, aggiornato il paniere per il calcolo dell’inflazione: new entry l’antifurto e il grembiule

di Marta Tartarini

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»