VIDEO| Milano-Cortina 2026, Snoop Dogg tedoforo a sorpresa nella tappa di Gallarate

ROMA – Tappa con sorpresa per la Fiamma Olimpica. Questa mattina a Gallarate, in provincia di Varese, la fiaccola ha sfilato tra le mani di un tedoforo inaspettato: il rapper e icona dell’hip hop Snoop Dogg.

Occhiali a specchio, le solite treccine e la tuta bianca ufficiale: l’artista statunitense – che commenterà le Olimpiadi – ha camminato per le vie della città salutando la folla e muovendosi a ritmo. La passeggiata è stata catturata dalle telecamere di Milano Cortina 2026 finendo sul profilo Instagram dei Giochi. “È un onore avere questa torcia in mano”, ha detto il 52enne che già nel 2024 aveva indossato i panni del tedoforo a Parigi. “Voglio diffondere amore agli atleti, alle persone in Italia e a tutto il mondo perché è questo quello di cui le Olimpiadi parlano: diffondere pace e amore”, ha aggiunto prima di sfilare. In sottofondo, il celebre brano di Dr. Dre e Snoop Dogg “The Next Episode”.