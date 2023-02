Pallone spia cinese nei cieli americani? Il web si scatena: ‘È il rigore di Baggio’

(Foto da Twitter)

ROMA – Un pallone aerostatico cinese nei giorni scorsi è stato avvistato sui cieli del Montana, negli Stati Uniti. Il Pentagono ha subito allertato: nello spazio aereo sorvolato ci sono basi nucleari. I cinesi hanno prontamente rassicurato che si trattava di un pallone meteo deviato dal suo corso dai venti occidentali. A destare incertezza, però, è stato un altro pallone simile, che ha sorvolato l’America latina. La crisi tra Stati Uniti e Cina è dietro l’angolo visto che il segretario di Stato americano Tony Blinken, ha rimandato la sua visita nel Paese forse proprio a causa di questi palloni.

Tra teoria di politica internazionale e complottistiche il web si è scatenato in mille commenti. Quelli italiani che hanno mandato in tendenza #PalloneSpia per tutto il giorno si riferiscono sopratutto al calcio: “La Procura della FIGC apre un nuovo filone di indagine sulla #Juventus per la vicenda del #PalloneSpia”, twitta un utente. E come non citare (ahimè) il rigore sbagliato che ogni italiano ricorda? “Si distendono i rapporti USA – Cina dopo la spiegazione della NASA: il #PalloneSpia è quello dell’ultimo rigore di Roberto Baggio a USA 94 che rientra nell’atmosfera”. E poi: “Ma che #pallonespia: quella è una palla calciata da Oliver Hutton durante una puntata di Holly e Benji del 1989”.

Scoperti altri palloni spia negli aerei di linea Americani#PalloneSpia pic.twitter.com/HQ6dxeTPRL — Claudio Pellegrini (@claudio301065) February 4, 2023

E immancabile un meme con Silvio Berlusconi.

Hai visto che bel regalo di San Valentino che ti ho fatto coi tuoi soldi amore?#PalloneSpia #Berlusconi #MartaFascina pic.twitter.com/OBk9OhcfU6 — Andrea Pecchia (@AndreaPecchia1) February 4, 2023