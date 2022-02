Peste suina, animalisti in piazza a Genova: “Stop al genocidio dei cinghiali”

GENOVA – Poco meno di un centinaio di persone si è radunato in piazza De Ferrari, a Genova, oggi pomeriggio per protestare contro l’abbattimento di cinghiali e maiali, deciso dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova per contrastare la diffusione della peste suina africana. Un presidio davanti alla scalinata di Palazzo Ducale con cartelli e striscioni. Forte il tenore dei messaggi lasciati dagli animalisti, da “Sono qui per protestare contro il genocidio dei cinghiali” a “Stop animal olocausto”.

In molti riprendono le parole dell’Ispra che ha sottolineato come la comparsa dei virus sia “totalmente indipendente dalla densità di cinghiale” e “sicuramente dovuta all’inconsapevole introduzione da parte dell’uomo”. Ma i cartelli che vanno per la maggiore sono quelli con le sagome di cinghiali e maiali e un grosso cuore disegnato sopra. “Quello a cui stiamo assistendo- denunciano i manifestanti- è uno sterminio nel nome del profitto”. Al momento, sono 15 le carcasse di cinghiale trovate positive alla peste suina sul territorio ligure.

