Pechino 2022, sfila l’Ucraina… e Putin si addormenta in tribuna

ROMA – Il presidente russo Vladimir Putin è stato immortalato mentre sonnecchiava (o faceva finta di) mentre la delegazione ucraina faceva la sua entrata nello stadio per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino.

Putin, la cui visita in Cina giunge nel mezzo di una crisi internazionale al confine con l’Ucraina, è stato colto “assonnato” dall’emittente statunitense NBC. Il leader russo ha poi aperto gli occhi proprio mentre il suo volto veniva colto dalle telecamere.

Mentre Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia e Canada hanno attuano un boicottato diplomatico dei Giochi, Putin ha approfittato dell’occasione per rafforzare i legami tra Mosca e Pechino. Il presidente russo è arrivato nella capitale cinese prima della cerimonia di apertura per incontrare il leader cinese Xi Jinping, elogiando la rinnovata intesa come “senza precedenti”. In risposta, Xi ha affermato che la Cina e la Russia si sosterranno “con decisione” a vicenda nella difesa degli interessi nazionali e approfondiranno il coordinamento strategico.