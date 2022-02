Pechino 2022, il portabandiera di Tonga non c’è: “Aiuto l’isola”

ROMA – Aiutare Tonga nella ricostruzione dopo l’eruzione vulcanica e lo tsunami del 15 gennaio, concentrandosi nel sostegno ai connazionali che “soffrono la fame” per le conseguenze delle calamità che hanno colpito l’arcipelago del Pacifico. Sono queste le priorità di Pita Taufatofua, atleta nel taekwoondo e nello sci di fondo e portabandiera olimpico tongano in tre diverse occasioni che ha annunciato la sua rinuncia ai Giochi invernali di Pechino 2022, al via oggi con la cerimonia di apertura.

Lo sportivo, balzato agli onori delle cronache per le vesti tradizionali e l’avvenenza fisica sfoggiati nel corso delle inaugurazioni di Rio de Janeiro 2016 e dei giochi invernali di Pyeongchang del 2018, ha iniziato a sensibilizzare e lanciare appelli alle sue decine di migliaia di follower sui social media subito dopo l’eruzione del vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai. L’atleta ha raccolto quasi 500mila euro con una campagna di raccolta fondi lanciata sulla piattaforma GoFundMe. Nello tsunami che si è abbattuto sulle isole dopo l’eruzione e che ha provocato almeno due morti e ingenti danni, Taufatofua ha anche rischiato di perdere il padre, riapparso “stanco e bruciato dal sole” dopo aver fatto perdere le tracce per una settimana.

“In questo momento il mio obiettivo è assicurarmi di poter aiutare con la ricostruzione di Tonga e solo dopo le mie energie torneranno alle Olimpiadi”, ha annunciato al portale ufficiale dei giochi l’atleta, dopo aver deciso di non provare neanche a qualificarsi per le gare previste. Ai Giochi del 2018 Taufatofua è stato l’unico rappresentante della delegazione di Tonga. Quest’anno il Paese del Pacifico non parteciperà quindi alla competizione.

Dopo l’eruzione del 15 gennaio le isole sono rimaste isolate per giorni senza accesso a internet né alla rete mobile internazionale a causa dei danni subiti da un cavo sottomarino. L’isola ha avuto bisogno di soccorsi umanitari e negli ultimi giorni ha fatto registrare anche i primi casi di contagio locale da Covid-19 dall’inizio della pandemia.