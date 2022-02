ROMA – “Una telefonata bellissima. Ha seguito il Festival, si è complimentato. Ha ringraziato per l’omaggio fatto con il cuore che gli abbiamo fatto. Ha avuto piacere a ricordare quella serata a La Bussola Domani. Ha assistito a una cosa che non si è più verificata, la performance di Mina. Lo ringrazio, mi ha commosso”, così Amadeus racconta la chiamata che il presidente della Repubblica rieletto Sergio Mattarella gli ha fatto questa mattina. Ieri sera, l’apertura della terza puntata di Sanremo 2022 è stata dedicata proprio al palermitano nel giorno del suo giuramento. In scena un momento musicale in cui l’orchestra ha suonato ‘Grande, grande, grande’ di Mina.

GIANNETTA: “CON AMADEUS GALEOTTE LE FRISELLE A I SOLITI IGNOTI”

“Galeotte furono le friselle a I Soliti Ignoti”. Ne è sicura Maria Chiara Giannetta, questa sera al Festival di Sanremo come co-conduttrice insieme ad Amadeus. Proprio nel programma del Direttore artistico il primo incontro tra i due e il ‘colpo di fulmine’ che ha portato il 59enne a scegliere l’attrice per il suo terzo festival. L’interprete di ‘Blanca’ non vede l’ora di salire sul palco del Teatro Ariston e ha la certezza di essere stata scelta per un unico motivo: “Quando mi ha chiamato penso che Amadeus cercasse la condivisione di quella sera” che l’ha vista come concorrente nel preserale de I Soliti Ignoti.

Vestire i panni di co-conduttrice “è come un invito a un matrimonio reale, un mondo che non conosco ma è bellissimo”. La 29enne ha apprezzato le donne che l’hanno preceduta e soprattutto Drusilla Foer, apprezzatissima nella puntata di ieri. “L’aspirazione più grande- dice Maria Chiara- è l’energia, quella che ha messo Drusilla ieri sera”. Tra le donne di Amadeus l’attrice è la più giovane ma questo non è di certo un limite: “Sono la più piccola ma non mi sento piccola, come i piccoli mi voglio divertire”.

STASERA LA NOTTE DELLE COVER

Stasera si esibiranno tutti i venticinque cantanti in brani scelti nell’arco di tempo che comprende gli Anni 60, 70, 80 e 90. Ancora top secret l’ordine di uscita degli artisti ma sono già note le canzoni reinterpretate e gli ospiti che li accompagneranno. Le Vibrazioni canteranno ‘Live and Let Die’ di Paul McCartney con Sophie and the Giants e il maestro Peppe Vessicchio. In lista, poi, Ditonellapiaga e Rettore in ‘Nessuno mi può giudicare‘ di Caterina Caselli; Michele Bravi con ‘Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi’ di Lucio Battisti; Massimo Ranieri con Nek in ‘Anna verrà’ di Pino Daniele.

Fabrizio Moro con ‘Uomini soli‘ dei Pooh e Rkomi con i Calibro 35 in un medley di Vasco Rossi. Giovanni Truppi ospiterà Vinicio Capossela e Mauro Pagani nella sua versione di ‘Nella mia ora di libertà‘ di Fabrizio De André ed Elisa porterà sul palco Flashdance con la cover di ‘What a feeling‘.

Vedremo poi: Tananai con Rosa Chemical in ‘A far l’amore comincia tu‘ di Raffaella Carrà; Noemi con ‘You make me feel (like a natural woman)’ di Aretha Franklin, Ana Mena in un medley con Rocco Hunt e Gianni Morandi in uno con Mousse T. Iva Zanicchi si lancia in un omaggio a Milva per cantare la sua versione di ‘Canzone’ di Don Backy e Detto Mariano. Achille Lauro sarà con Loredana Bertè nella sua ‘Sei bellissima’; Dargen D’Amico farà ‘La bambola‘ di Patty Pravo; Emma porterà Francesca Michielin sul palco per ‘Baby One More Time’ di Britney Spears; Mahmood & Blanco canteranno ‘Il cielo in una stanza‘ di Gino Paoli e Matteo Romano realizzerà ‘Your Song‘ di Elton John con Malika Ayane. Si continuerà con Yuman e Rita Marcotulli in ‘My Way‘ di Frank Sinatra; Aka 7ven con Arisa in ‘Cambiare‘ di Alex Baroni e sangiovanni con Fiorella Mannoia in ‘A muso duro’ di Pierangelo Bertoli.

Chiuderanno La Rappresentante di Lista in ‘Be My Baby‘ di The Ronettes con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra; Highsnob e Hu in ‘Mi sono innamorato di te’ di Luigi Tenco con Mr Rain; Giusy Ferreri in ‘Io vivrò senza te’ di Lucio Battisti con Andy dei Bluvertigo e, infine, Irama in ‘La mia storia tra le dita’ di Gianluca Grignani con lo stesso cantautore. A votare saranno tutte le giurie: sala stampa e demoscopica (gestite da Noto Sondaggi) e il pubblico. Tra gli ospiti Lino Guanciale e come co-conduttrice Maria Chiara Giannetta, l’attrice dell’amatissima serie di Rai1 ‘Blanca’