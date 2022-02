A Genova mille studenti in piazza contro gli scritti alla maturità

GENOVA – “Noi gli scritti non li facciamo”. Cori da stadio, fumogeni e striscioni. Anche gli studenti delle scuole superiori genovesi sono scesi in piazza stamattina contro la reintroduzione degli scritti all’esame di maturità. Circa un migliaio i giovani che dalla stazione Brignole hanno sfilato in corteo fin sotto alla Prefettura.

“La dad continua e non si può tornare alla normalità sulla nostra pelle“, è la protesta degli studenti che dicono di non sentirsi rappresentati da questa classe politica. La richiesta è quella del mantenimento dell’esame solo orale, come deciso nel periodo pandemico, con un’apertura per la sola prova scritta di italiano.

