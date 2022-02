A Lecce scritte no vax sui muri delle scuole: “Non è vandalismo, ma lotta per i diritti”

BARI – “I vaccini uccidono. Il governo vi nasconde la verità”. E ancora: “Morti covid 19 per protocolli assassini”. “Questo non è vandalismo ma lotta per i diritti”. Sono le scritte comparse sui muri di alcune scuole della provincia di Lecce. A denunciarlo è Roberto Romito, presidente dell’associazione nazionale presidi di Puglia.

“Cosa ci sia di democratico nell’imbrattare i muri di una scuola o di un qualsiasi edificio, risulta difficile da comprendere”, dichiara in una nota. Esprimendo solidarietà a “dirigenti, ai docenti e al personale tutto operante negli istituti scolastici che, da due anni, è al lavoro per garantire il diritto allo studio e il diritto alla salute dei cittadini, spesso chiamato a supplire compiti e responsabilità di altre amministrazioni”, Romito chiede che “vengano individuati al più presto i responsabili e si chieda loro, quantomeno, il ristoro delle risorse pubbliche impegnate per il ripristino del decoro degli spazi”.