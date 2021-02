End of emergency aid increases extreme poverty in Brazil

By João Marcelo

SAN PAOLO – Brazil registered, at the beginning of the year 2021, a jump in the extreme poverty rate. This happened after the end of emergency aid in December 2020. At the beginning of the year, 12.8% of the population, approximately 27 million Brazilians, started to live on less than R $ 246 per month (R $ 8.20 per day), which includes them in the calculated extreme poverty line. by FGV Social, with data presented by the Continuous National Household Sample Survey (PNAD Covid-19). In an interview with Dire agency, the director of FGV Social, Marcelo Neri, affirmed that the emergency aid was of great importance for the people and the economy of the country. “Basically, emergency aid was a direct injection of resources for the poorest. This has the property of making the wheels of the economy spin. Each dollar spent on income distribution programs causes GDP to increase threefold. Or that is, the fight against poverty is important, not only for the fight against poverty itself, but also for economic reasons “.

Another alarming number is about access to education. Because of the pandemic, classes had to move to the digital environment. In this matter, students from public schools were disadvantaged in relation to students from private schools, as Professor Neri explains. “There are two important channels that COVID-19 reaches that generates a permanent increase in inequality. First is the increase in inequality in education. The school day of a private school during the pandemic is three hours and six minutes, while a poor student of public school has two hours and one minute, this represents an extra hour for children from private schools “. This difference has a direct consequence on the future of these children, making it difficult to get jobs that require more qualification when they are going to compete for a place in the job market.

Young people aged 15 to 29 will also suffer directly from the impact of inequality in access to education. “Another channel is the lives of young people, because we see an increase in the proportion of ‘neither, nor’, who are those who neither work nor study, and this affects the possibility of social ascension for decades to come,” added Marcelo Neri. The increase in the poverty rate can affect Brazil in different ways. In addition to the impact on people’s lives and on the Brazilian domestic market, this increase may make international investors unsure about the country, analyzes Professor Marcelo Neri. “Studies show that the most unequal countries are politically more unstable countries and this leads to a fall in investments. Just as the environment is an important issue in this matter, social issues are receiving the same treatment, this can imply a worsening in relation to foreign investments.

NERI (FGV): “FINITI I SUSSIDI, CRESCONO LE DISUGUAGLIANZE“

All’inizio del 2021, anche a causa della fine dell’erogazione degli aiuti di emergenza avvenuta a dicembre 2020, circa 27 milioni di brasiliani, pari al 12,8 per cento della popolazione, sono passati a vivere con meno di 246 reais al mese, ovvero 8,20 reais al giorno (rispettivamente circa 38 e 1,4 euro). Un valore, questo, che li include nella categoria della povertà estrema calcolata dal Centro di politiche sociali della Fundacao Getulio Vargas (Fgv Social) con i dati della Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios Contínua (Pnad Covid-19) dell’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica.



In un’intervista con l’agenzia Dire, il direttore della Fgv Social, Marcelo Neri, sottolinea che gli aiuti di emergenza, distribuiti tra aprile e il dicembre scorsi su iniziativa del governo federale, sono stati molto importanti sia per la vita delle persone che per l’economia del Paese. “Di base gli aiuti emergenziali sono stati un’iniezione diretta di risorse per i più poveri, e questo ha fatto sì che la ruota dell’economia continuasse a girare” sostiene Neri. “Ogni soldo speso in programmi di distribuzione della ricchezza fa incrementare il Pil di tre volte: combattere la povertà quindi non è importante solo per la lotta contro la povertà in sé ma anche per ragioni economiche”.

Un dato allarmante è quello relativo all’accesso all’educazione. A causa della pandemia, le lezioni si sono dovute spostare sul digitale. Gli studenti delle scuole pubbliche sono stati svantaggiati rispetto a quelli degli istituti privati, secondo Neri. “Ci sono importanti aspetti toccati dal Covid-19 che provocano un aumento permanente della disuguaglianza: il primo e’ l’aumento di questa disuguaglianza nel settore dell’istruzione” la tesi del professore, che argomenta: “La giornata scolare di un istituto privato durante la pandemia è di tre ore e sei minuti, mentre per un alunno più povero è di due ore e un minuto: si tratta di un’ora in più al giorno per gli allievi delle scuole private”. Questo differenziale ha una conseguenza diretta sul futuro dei ragazzi, rendendo piu’ difficile trovare un lavoro più qualificato nel momento in cui gli studenti saranno in competizione per un posto nel mercato del lavoro.



Anche i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni soffriranno dell’impatto della disuguaglianza nell’accesso all’istruzione. “Un altro aspetto importante è quello relativo ai giovani” dice Neri. “In questo senso assistiamo a un aumento nel numero dei cosiddetti ‘nem, nem’ (l’equivalente dei nostri ‘neet’ ndr), che sono coloro che non lavorano ne’ studiano, con conseguenze sulla possibilità di maggiore mobilità sociale per le decadi future”. L’aumento nell’indice della povertà può colpire il Brasile in modi diversi. Oltre all’impatto sulla vita della persone e sul mercato interno brasiliano, l’incremento può rendere gli investitori internazionali meno sicuri rispetto al Paese. “Gli studi mostrano che i Paesi più disuguali sono quelli politicamente meno stabili e questo porta a un calo negli investimenti” spiega Neri. “Proprio come l’ambiente, che è un aspetto importante in questo discorso, anche le questioni sociali stanno ricevendo lo stesso trattamento, e questo può implicare un peggioramento delle relazioni con gli investitori stranieri”.

FIM DO AUXÍLIO EMERGENCIAL FAZ AUMENTAR A POBREZA EXTREMA NO BRASIL

O Brasil registrou, no início do ano de 2021, um salto na taxa de pobreza extrema. Isso aconteceu após o fim do auxílio emergencial em dezembro de 2020.Logo no início do ano, 12,8% da população, aproximadamente 27 milhões de brasileiros, passaram a viver com menos de R$ 246 ao mês (R$ 8,20 ao dia), o que os inclui na linha de pobreza extrema calculada pela FGV Social, com dados apresentados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Covid-19).

Em entrevista à agência Dire, o diretor da FGV Social, Marcelo Neri, afirmou que o auxílio emergencial foi de grande importância para as pessoas e para a economia do país. “Basicamente o auxílio emergencial foi uma injeção direta de recursos para os mais pobres. Isso tem a propriedade de fazer as rodas da economia girarem. Cada real gasto nos programas de distribuição de renda faz com que o PIB tenha um aumento de três vezes. Ou seja, o combate à pobreza é importante, não só pela luta contra a pobreza em si, mas também por razões econômicas”.

Outro número alarmante é sobre o acesso à educação. Por conta da pandemia, as aulas tiveram que mudar para o ambiente digital. Nessa questão os alunos das escolas públicas tiveram desvantagem em relação aos estudantes de escolas particulares, como explica o professor Neri. “Tem dois canais importantes que o COVID-19 atinge que gera um aumento permanente na desigualdade. Primeiro é o aumento da desigualdade na educação. A jornada escolar de uma escola privada durante a pandemia é de três horas e seis minutos, enquanto um aluno pobre de escola pública tem duas horas e um minuto, isso representa uma hora a mais para as crianças de escolas particulares”. Essa diferença tem conseqüência direta no futuro dessas crianças, dificultando a possibilidade de conseguir empregos que exijam maior qualificação quando forem disputar uma vaga no mercado de trabalho

Os jovens de 15 a 29 anos também vão sofrer diretamente o impacto da desigualdade no acesso à educação. “Outro canal é a vida dos jovens, porque a gente observa um aumento na proporção dos ‘nem, nem’, que são aqueles que nem trabalham e nem estudam e isso afeta a possibilidade de ascensão social por décadas futuras”, completou Marcelo Neri.

O aumento no índice de pobreza pode afetar o Brasil de diferentes formas. Além do impacto na vida das pessoas e no mercado interno brasileiro, esse aumento pode deixar os investidores internacionais inseguros em relação ao país, analisa o professor Marcelo Neri. “Os estudos mostram que os países mais desiguais são países politicamente mais instáveis e isso leva a uma queda dos investimentos. Assim como o meio ambiente é uma questão importante nesse assunto, as questões sociais estão recebendo o mesmo tratamento, isso pode implicar em uma piora em relação aos investimentos estrangeiros”.