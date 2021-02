Covid, 13.659 nuovi contagi e 422 morti. Tasso di positività al 4,7%

ROMA – Sono 13.659 i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 270.142 test effettuati per un tasso di positività del 5,05%. Ieri il tasso di positività era più basso (4,7%, 13.189 contagi su 279mila tamponi effettuati). Nelle ultime ventiquattro ore le vittime sono state 422, mentre ieri erano stati 476. Le terapie intensive occupate per coronavirus sono passate da 2.145 a 2.151, con un incremento quindi di 6 unità. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

