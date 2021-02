Tg Politico Parlamentare, edizione del 4 febbraio 2021

CONTE SCENDE IN CAMPO E LANCIA DRAGHI

Giuseppe Conte scende in campo e da’ il via libera alla partecipazione dei Cinque Stelle al governo Draghi. “I sabotatori vanno cercati altrove”, dice il presidente del consiglio dimissionario, respingendo le accuse di essere un ostacolo alla formazione del nuovo esecutivo. Conte assicura che sara’ in campo sia per quanto riguarda la coalizione con Pd e Leu, sia per il partito di Beppe Grillo. “Auspico un governo politico che sia solido e che abbia la sufficiente coesione per operare scelte eminentemente politiche”, dice Conte. Intanto l’ex governatore della Bce ha avviato le consultazioni che dureranno fino a sabato. Pieno e incondizionato sostegno da parte di Carlo Calenda che invita a non legare le mani al nuovo esecutivo. Per Emma Bonino prioritarie sono le vaccinazioni e il recovery.

BERLUSCONI APRE A DRAGHI, CENTRODESTRA SI SPACCA

Silvio Berlusconi dà il via libera al governo di Mario Draghi, spaccando di fatto il fronte fin qui unito del centrodestra. “L’incarico a Draghi- dice l’ex Cavaliere- va nella direzione indicata da Forza Italia”. E probabilmente sarà proprio Berlusconi, che si trova ancora in Provenza, a guidare la delegazione azzurra che domani pomeriggio inconterà il premier incaricato. Prima toccherà a Fratelli d’Italia e sabato alla Lega. Il centrodestra non parlerà con una sola voce, come è accaduto al Quirinale la settimana scorsa. “Ognuno dice ciò che pensa”, mastica amaro Salvini. Fratelli d’Italia, intanto, si limita a osservare le mosse degli alleati. L’unità del centrodestra appare già un lontano ricordo.

COVID, IL WEEK-END SI COLORA DI GIALLO

Si rimescolano i colori per le regioni nel weekend: il fine settimana torna in ‘giallo’ dopo i lunghi mesi di divieti piu’ rigorosi. Quasi tutta gialla, e’ infatti la fotografia a colori del Paese, fatta eccezione per l’Umbria, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna e la Provincia di Bolzano, ancora in arancione. Il comitato tecnico scientifico da’ il via libera alla riapertura degli impianti sciistici in zona gialla a partire dal 15 febbraio. Nella stessa riunione il Cts ha anche approvato il protocollo presentato dalla Rai per il festival di Sanremo che prevede lo svolgimento dell’evento senza spettatori. Novità anche sul fronte vaccini dove gli scenari mutano di continuo, ai tre autorizzati, più uno in arrivo, se ne potrebbe aggiungere un quinto: il russo Sputnik. Dalla conferenza Stato-Regioni di ieri sono arrivate le prime aperture.

PAPA FRANCESCO: LA NUOVA FRONTIERA E’ LA FRATELLANZA

“Oggi la fratellanza e’ la nuova frontiera dell’umanita’. Un mondo senza fratelli e’ un mondo di nemici”. Papa Francesco nel suo intervento alla prima Giornata Internazionale della Fratellanza Umana, rivolge un invito a perseguire la solidarieta’. “E’ il momento dell’ascolto. E’ il momento dell’accettazione sincera”, dice il Pontefice. Questa e’ la frontiera su cui costruire il mondo del futuro. “Oggi – aggiunge Bergoglio – non c’è tempo per l’indifferenza. Non possiamo lavarcene le mani, con la distanza, con la non-curanza, col disinteresse”.