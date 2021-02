Ecco la mongolfiera brandizzata per promuovere il Veneto nei cieli d’Europa

Domani alle 11 al Lido di Venezia, davanti al Palazzo del Casinò, gli assessori al Turismo di Regione Veneto e Comune di Venezia, Federico Caner e Simone Venturini, presenteranno la mongolfiera brandizzata ‘The land of Venice’, che sarà uno strumento di promozione turistica del Veneto nei prossimi anni, a cominciare dai Mondiali si Sci Cortina2021. Dopo la presentazione, infatti, la mongolfiera sarà posizionata a Cortina, sulle piste dei Mondiali, e successivamente si sposterà oltre confine, nelle maggiori capitali del Nord Europa.

“Dall’Adriatico alle Dolomiti nel segno di Cortina 2021, in una sorta di connubio tra mare e montagna, per celebrare un evento che da domenica prossima richiamerà l’attenzione del mondo, sportivo e non, sul Veneto e su una delle sue località simbolo. E proprio nell’immagine di un Veneto pronto ad alzarsi c’è il significato della volontà e della speranza di una terra che crede nella ripresa”.

