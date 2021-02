Riapre Palazzo Zevallos a Napoli, conserva il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio

NAPOLI – Riapre questa mattina al pubblico la Galleria d’Italia del Palazzo Zevallos Stigliano di Napoli. Il museo di Intesa Sanpaolo sarà aperto al pubblico in linea con le disposizioni ministeriali che consentono l’apertura dei musei, a esclusione dei fine settimana, nelle Regioni in area gialla. Per garantire la sicurezza di tutti sono state adottate alcune misure tra cui ingressi scaglionati e contingentati e la misurazione della temperatura con termoscanner. È possibile effettuare le visite dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 con l’ultimo ingresso alle 18:30. È possibile visitare la collezione permanente che comprende il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio e le opere dello “scugnizzo scultore” Vincenzo Gemito.