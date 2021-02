Covid, la Regione Lombardia chiede di usare il vaccino russo Sputnik V

MILANO – L’adesione dell’Italia al piano d’incremento europeo della distribuzione dei vaccini Pfizer, l’opportunita’ di ampliare l’intervallo tra la prima e la seconda dose, la valutazione della possibilita’ di utilizzare il vaccino prodotto dalla Russia. Sono le richieste avanzate dal vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante la conferenza Stato Regioni in corso di svolgimento nel pomeriggio di oggi, mercoledi’ 3 febbraio, al commissario straordinario Domenico Arcuri.

Moratti ha anche ribadito al governo e al commissario “l’esigenza di prendere in considerazione concretamente il tema degli specializzandi in maniera piu’ completa e adeguata di quanto al momento previsto nella Legge di Stabilita’”. Non solo, ma l’assessore al Welfare lombardo ha anche chiesto ad Arcuri “di inserire Regione Lombardia tra i soggetti attuatori dei centri vaccini“.