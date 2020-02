Gualtieri difende il Reddito di cittadinanza: “Misura giusta, ma va migliorata”

ROMA – “Il reddito di cittadinanza è una misura giusta, che io difendo. Quello che non funziona bene è la parte che riguarda le politiche attive del lavoro e va migliorata”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ospite di La7.



In vista della riforma fiscale “non intendiamo aumentare le tasse” assicura Gualtieri, che rispetto all’Iva parla di una possibile “rimodulazione interna perchè ci sono prodotti che meriterebbero aliquota più bassa”, quindi una Iva “più equa”, ma “diversa cosa è spostare il carico fiscale sull’Iva, su questo- aggiunge- sono molto prudente, non vogliamo concentrarci su questo”.

“La patrimoniale- specifica ancora il ministro dell’economia- non è nel programma di governo. Puntiamo a ridurre le tasse sul lavoro e sui redditi medio-bassi“.

Le ultime stime del Pil “non positive riguardano lo scorso trimestre, sono provvisorie, abbiamo ereditato un paese fermo”. Gualtieri spiega che si tratta di dati “colpa di tante cose: l’incertezza degli ultimi due anni sulla collocazione internazionale dell’Italia, lo spread salito molto”. Insomma, “abbiamo pagato il conto del Papeete” e il 2020 “sarà un anno migliore del precedente”.