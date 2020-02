Renzi: “Sulla prescrizione difendiamo la legge Orlando, non quella firmata con Salvini”

ROMA – “Sapete da cosa si capisce che la nostra assemblea nazionale è andata benissimo? Dall’aumento delle fake news contro di noi. L’ultima bufala messa in giro dai mediocri è: “Renzi aiuta Salvini”. Siamo alle barzellette, ormai”. Lo dice Matteo Renzi, in un post su facebook, in cui pur senza citarlo se la prende anche col Pd.



“Abbiamo accettato un Governo persino con i grillini pur di mandare a casa l’uomo che chiedeva i pieni poteri. Ed evitare così il rischio dell’Italia fuori dall’Europa. Adesso- aggiunge il leader di Italia Viva- ci accusano di votare insieme a Salvini sulla prescrizione. Insieme a Salvini sulla prescrizione hanno votato loro, approvando la vergognosa legge Bonafede”.



“Noi stiamo difendendo la nostra legge, la Legge Orlando mentre gli altri difendono la legge firmata con Salvini. E in Puglia noi non siamo a favore di Salvini: siamo semplicemente contro Emiliano per ciò che Emiliano ha detto e fatto su Ilva, Tap, Xylella, Popolare di Bari. Quando a Cinecittà hanno visto un partito vero, una comunità forte, l’Italia Viva hanno ripreso con le fake news. Ma noi andiamo avanti con un sorriso e senza rabbia. Il meglio deve ancora venire”, aggiunge Renzi.