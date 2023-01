Firenze, casi sospetti di avvelenamento. Il Comune chiude il parco

FIRENZE – L’area verde di San Bartolo a Cintoia, nel quartiere quattro di Firenze diventa off limits. Con un’ordinanza l’amministrazione comunale chiude da oggi al pubblico il parco a scopo precauzionale, a seguito di alcuni casi sospetti di avvelenamento di cani sui quali sono in corso accertamenti del nucleo provinciale delle guardie zoofile. “Siamo rimasti tutti molto colpiti da questa vicenda e siamo vicini ai padroni dei cani coinvolti- spiega in una nota l’assessore comunale all’Ambiente Andrea Giorgio– andrà fatto ogni approfondimento e presa ogni iniziativa possibile per tutelare gli animali e le persone e per indagare sull’accaduto trovandone cause ed eventuali colpevoli. È una situazione che monitoreremo costantemente insieme a tutti i soggetti preposti, che ringrazio per la collaborazione. Mi auguro che non ci sia un criminale dietro tutto ciò, ma se fosse così dovrà essere fermato e punito”.

ASSESSORE ALL’AMBIENTE: “REALIZZEREMO AREA RECINTATA SICURA”

La chiusura oltre a fungere da misura preventiva per proteggere l’incolumità di utenti e animali d’affezione, consentirà di effettuare nuovi sopralluoghi e controlli. “Sarà fatto tutto il possibile per chiarire quanto accaduto- promette l’assessore- nel giardino era già prevista la realizzazione di un’area cani. Vogliamo velocizzarne la realizzazione in modo da rendere disponibile un’area recintata e attrezzata per far passeggiare e correre gli animali senza pericoli”. A concordare con la decisione è il presidente del quartiere, Mirko Dormentoni: “Bene la chiusura del parco, come necessaria precauzione. Siamo preoccupati, ma anche fiduciosi nel fatto che si possano individuare le cause e gli eventuali colpevoli che auspichiamo siano messi di fronte alle loro responsabilità dalle autorità competenti”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it