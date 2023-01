Doppio attentato nel centro della Somalia, dove Mogadiscio conduce l’offensiva anti-Shabaab

ROMA – È di almeno quindici vittime il bilancio del doppio attentato che ha colpito nelle prime ore della mattina la città di Mahaas, nel distretto di Hiran, nella Somalia centrale. Gli attentatori hanno fatto saltare in aria due veicoli carichi di esplosivo nei pressi di una caserma militare in una zona che in quel momento, come ha riferito la polizia ai media, era trafficata da molte persone.

Per assistere coloro che sono rimasti feriti nell’assalto, il Dipartimento federale per la gestione delle emergenze fa sapere su Twitter di aver allestito un centro di accoglienza.

Leggi anche: L’attivista somalo: “Siccità devastante, ci costringe a migrare”

IL GRUPPO ARMATO RIVENDICA E DÀ UN BILANCIO DIVERSO DEI MORTI

Il doppio attacco è stato rivendicato dal gruppo armato Al-Shabaab, che da anni guida una ribellione per prendere il controllo del Paese, con attacchi diretti sia a luoghi istituzionali che civili. Sui propri canali il movimento armato di ispirazione jihadista ha smentito le cifre ufficiali diffuse dalle autorità, sostenendo di aver ucciso 85 militari e ferito 130 persone.

I media africani ipotizzano che gli estremisti abbiano colpito il distretto di Hiran perché da alcuni mesi è diventato il centro di una vasta operazione militare condotta dall’esercito somalo e da vari gruppi locali alleati di Mogadiscio volta a sradicare gli Shabaab e gli altri gruppi armati dal Paese.

Leggi anche: La Somalia nomina l’ex portavoce degli Shabaab ministro per gli Affari religiosi

IL GOVERNO IN CAMPO PER “LIBERARE IL PAESE”

Il 22 novembre scorso, il presidente Hassan Sheikh Mohamud si era recato in visita proprio a Mahaas per incontrare le truppe e, nel suo discorso pubblico, aveva assicurato che ben presto tutte le regioni del Paese sarebbero state liberate dalla presenza degli Shebaab, annunciando una “guerra totale” all’estremismo violento. Nel suo recente discorso di Capodanno ha poi aggiunto che lo Stato “nel 2023 proseguirà i suoi positivi sforzi per traghettare la Somalia fuori dal terrorismo internazionale in modo permanente”.

Leggi anche: In Somalia il governo cambia il nome ad Al Shabaab per legge

Murale e speranze per la Somalia under 17 campione africana

Catastrofe siccità in Somalia: il Wfp fornisce cibo a oltre 4 milioni di persone

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it