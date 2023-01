ROMA – I protagonisti di ‘Romeo e Giulietta’ di Franco Zeffirelli hanno deciso di fare causa alla Paramount per aver sfruttato delle immagini di loro nudi quando erano ancora minorenni. Olivia Hussey e Leonard Whiting all’epoca delle riprese (era il 1968) avevano infatti rispettivamente 15 e 16 anni. Secondo quando sostengono, nella scena in cui Romeo e Giulietta sono a letto dopo aver passato la prima notte d’amore insieme, i due avrebbero dovuto indossare biancheria color carne, ma le cose non andarono così. Il giorno delle riprese Zeffirelli li avrebbe pregati di non indossare nulla, perché altrimenti la pellicola non avrebbe avuto successo. Il regista avrebbe anche mentito sulle inquadrature, che, stando a quanto dichiarano i due attori, non avrebbero dovuto mostrare le loro nudità. Invece nella scena appaiono in bella mostra sia il fondoschiena di Romeo che il seno di Giulietta, fatto che all’epoca venne considerato uno scandalo. Ora gli ultra settantenni Hussey e Whiting chiedono il conto alla Paramount. Un conto piuttosto salato, di circa 500 milioni dollari, per aver diffuso immagini di minori nudi e compromesso la loro carriera.

