Lecce, trovato morto in un autocompattatore per la carta il 43enne scomparso

BARI – Il corpo senza vita di Andrea Ferrari è stato trovato in un autocompattatore per la carta vicino al centro commerciale di Galatone (Lecce). Di Ferrari, 43enne residente a Taviano, non si avevano più notizie dallo scorso primo gennaio ed i familiari ne avevano denunciato la sua scomparsa ieri. L’auto dell’uomo è stata ritrovata a Gallipoli. Continuano le indagini per appurare se si sia trattato di omicidio o suicidio.