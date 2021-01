Regione Lombardia, Salvini su Gallera: “Rimpasto? Lo vedrete nei prossimi giorni”

MILANO – “Non commento le frasi e ribadisco l’impegno mio, della Lega e di tutto il centrodestra a portare la Lombardia a essere un modello. Rimpasto? Lo vedrete nei prossimi giorni, quando le cose saranno fatte, lo saprete. Dopo la bomba che ci e’ esplosa in casa, vogliamo tornare ad essere un esempio per tutta Europa e abbiamo tutte le possibilita’ per farlo”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini, a margine della cerimonia laica con cui Milano ha salutato il proprio ex sindaco Marco Formentini. “Oggi ho portato il mio omaggio a un grande italiano e milanese”, afferma Salvini in riferimento a Formentini, “ma nei prossimi giorni si corre”.

