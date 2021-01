Il ministero dell’Università istituisce cinque premi in memoria di Giulio Regeni

Il 15 gennaio, giorno in cui lo studente ucciso in Egitto avrebbe compiuto 33 anni, verrà lanciato il primo bando, che premierà tesi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca su temi riguardanti la tutela dei diritti umani in ambito economico, sociale e politico