Scuola, riapertura il 7 gennaio? Contrario il 90% del personale

ROMA – Per gli insegnanti e il personale Ata mancano le condizioni per una riapertura delle scuole in sicurezza il 7 gennaio. È questo l’esito di un sondaggio realizzato da ‘Orizzonte scuola’. Alla rilevazione ha partecipato un totale di 15.433 utenti, e per il 91,42% (14.109 utenti) allo stato attuale non esistono le condizioni di sicurezza per tornare a frequentare in presenza. In netta minoranza i favorevoli al ritorno a scuola: 1.207 utenti, ovvero il 7,82%. Sono invece 117 gli utenti che ancora non hanno sviluppato un’opinione sul tema rientro in classe.

