Open Arms verso Porto Empedocle. Salvini: “Continua la pacchia”

PALERMO – Sarà Porto Emepdocle, in provincia di Agrigento, ad accogliere la Open Arms, con a bordo 265 migranti salvati nei giorni scorsi nel Mediterraneo. “Dopo il rifiuto di Malta, l’Italia assegna Porto Empedocle come porto di sbarco – scrive la Ong su Twitter -. Siamo felici per le persone a bordo”.

“Anno nuovo, vecchi sbarchi, la pacchia continua” ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini.

