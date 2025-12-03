Le previsioni meteo di mercoledì 3 dicembre 2025

(Fonte: ilmeteo.it)

Giornata dove soffieranno i venti da sud. Il tempo peggiorerà al Nordovest con piogge sparse, generalmente modeste su Val d’Aosta, Piemonte e Liguria centro occidentale. Precipitazioni anche sulla Sardegna, moderate sui settori occidentali. Sul resto d’Italia il tempo sarà asciutto, salvo piogge sui settori ionici, specie di Puglia e Calabria.

NORD

La pressione è bassa sulle nostre regioni e il tempo localmente instabile. In questa giornata avremo un cielo spesso coperto o molto nuvoloso. Sono previste delle piogge, generalmente modeste su Val d’Aosta, Piemonte e Liguria centro occidentale, altrove saranno decisamente rare. I venti saranno deboli, spesso dai quadranti meridionali, mari poco mossi. Temperature stazionarie. Valori massimi attesi tra 7 e 12°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

La pressione diminuisce sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un tempo in peggioramento sulla Sardegna dove le precipitazioni previste saranno più moderate sui settori occidentali. Sul resto delle regioni avremo un cielo spesso coperto sui settori tirrenici e in Umbria, parzialmente nuvoloso altrove. Venti deboli dai quadranti meridionali, mari mossi. Valori massimi compresi tra i 9 e i 14 gradi su gran parte delle città.

SUD E SICILIA

Pressione in leggero e temporaneo aumento. La giornata sarà contraddistinta da un tempo in gran parte stabile e spesso soleggiato con cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Soltanto sulla Puglia meridionale e sulla Calabria ionica potranno verificarsi delle precipitazioni. I venti soffieranno da direzioni variabili, i mari risulteranno in gran parte poco mossi, solo lo Ionio sarà molto mosso. Valori massimi attesi tra gli 11°C di Potenza e i 14-17°C delle altre città.