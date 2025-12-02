Schifani supera lo scoglio della mozione di sfiducia

PALERMO – L’Assemblea regionale siciliana ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Renato Schifani. I ‘sì’ al documento firmato da Pd, M5s e Controcorrente sono stati 26, i contrari 41. Tre gli assenti: Alessandro De Leo (Forza Italia), Fabrizio Ferrara (FdI) e Carmelo Pace (Dc).

SCHIFANI: “PROVA DI GRANDE COMPATTEZZA”

“La maggioranza ha dato prova di grandissima compattezza”, sono state le parole di Schifani incontrando i cronisti subito dopo la seduta. “È stato un dibattito molto acceso da parte dell’opposizione ma era mio dovere ascoltare, tranne qualche pausa tecnica e non politica – ha aggiunto Schifani -. Ho ascoltato tutti. Ho riscontrato però l’assenza di una controproposta. Andiamo avanti con il nostro programma, non ho mai avuto dubbi sull’esito di questa votazione”. Schifani ha poi concluso: “Siamo dalla parte del giusto, abbiamo il diritto-dovere di governare. Ce lo hanno chiesto i siciliani”.