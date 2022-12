Maykel Fonts: “Raimondo Todaro non ha tradito e ‘Ballando’ mi manca da morire”

ROMA – Manca poco alla lezione che il ballerino salsero Maykel Fonts terrà all’Habana Cultura-Centro culturale VAD di Ciampino. Gli allievi si preparano: tra loro artisti di lungo corso, insegnanti e giovanissimi che una lezione con il famoso coreografo non se la perderebbero per nulla al mondo. Fonts non è presente, dopo anni, nell’ultima edizione del programma ‘Ballando con le stelle’ ed è tornato al mondo salsero che aveva un po’ lasciato: lezioni, master e congressi, ma “Ballando mi manca da morire, quella sifda è come una droga: io non volevo andare più via”, spiega intervistato dalla Dire.

‘Amici’ vs ‘Ballando’, quanto sono diversi i due mondi? E il ballerino Raimondo Todaro ha tradito Milly Carlucci? “Lui non ha tradito, c’è un momento in cui si cambia per uno stimolo in più, soprattutto per noi ballerini che siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo – risponde Fonts -. Raimondo ha iniziato da adolescente, ha avuto questa opportunità. In quel programma l’argomento danza è più serio perché si tratta di ballerini. Lui è uno severissimo”.

Nessuna stoccata alla giuria delle stelle, che ha fama di essere polemica e cattiva. “Non siamo mai contenti della giuria, normale che si creino polemiche, ma è un programma televisivo, non una gara vera e propria e i competitor sono vip, è un bel reality”, ammette Fonts.

L’edizione più effervescente? Quella con Alessandra Mussolini: “Mi sono divertito da morire e con lei ho preso una coppa”, conclude il ballerino.

