Iva Zanicchi e Rosanna Banfi salvate, Selvaggia Lucarelli sbotta contro ‘Ballando con le stelle’

ROMA – La decisione di fare approdare alla finale di ‘Ballando con le stelle’ tutti i semifinalisti della puntata del 2 dicembre non va giù a Selvaggia Lucarelli. L’opinionista e giurata al tavolo dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci critica la decisione dei tribuni Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira di ripescare con il salvacondotto rispettivamente le coppie Rosanna Banfi-Simone Casula e Iva Zanicchi-Samuel Peron, che avevano perso lo spareggio contro Alessandro Egger eTove Villfor. Le due concorrenti salvate per il rotto della cuffia affronteranno comunque la finale con una penalità di 20 punti a testa.

L’ATTACCO DI SELVAGGIA LUCARELLI SU TWITTER

A fine puntata, Lucarelli su Twitter attacca: “In pratica dall’inizio di ‘Ballando’ è uscito solo Biagiarelli“. Un’iperbole, ovviamente: nel corso dell’edizione giunta alle battute conclusive – la prima finale si terrà sabato 17 dicembre dopo la pausa per i Mondiali in Qatar, la finalissima invece è prevista venerdì 23 dicembre – sono stati eliminati Paola Barale, Dario Cassini, Giampiero Mughini e Marta Flavi, a cui si aggiunge il ritiro di Luisella Costamagna e l’espulsione di Enrico Montesano.

In pratica dall’inizio di Ballando è uscito solo Biagiarelli. 😂 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 3, 2022

LE ACCUSE DEL WEB (E QUELLA DI MARIOTTO)

Sul social network, molti utenti rispondono a Lucarelli criticandola per averla sparata grossa solo perché ‘avvelenata’ per l’eliminazione del compagno Lorenzo Biagiarelli. Una accusa simile a quella che le aveva mosso la scorsa settimana il collega giurato Guillermo Mariotto, che poi aveva dato della “scimmia arrabbiata” a Lucarelli.

Dopo aver detto che a ‘Ballando’ va in scena “il mondo sottosopra”, arriva un’altra critica tagliente da parte della giornalista. Tanto che qualcuno sul web si spinge a ipotizzare un possibile addio al tavolo dei giurati di Lucarelli a partire dalla prossima edizione.

