Bologna, in arrivo i primi autobus a idrogeno

BOLOGNA – Arrivano a Bologna gli autobus a idrogeno. Ma per vederli davvero su strada bisognerà aspettare un paio d’anni. I primi modelli, infatti, sono attesi entro il 2024. Il Comune di Bologna ha firmato un accordo insieme a Tper e Srm per rinnovare il parco veicoli del servizio di trasporto pubblico locale con mezzi a emissioni zero. Si tratta di una delle azioni previste nel piano per arrivare entro il 2030 ad avere una città neutrale dal punto di vista climatico.

IN QUATTRO ANNI 127 NUOVI BUS

L’intesa prevede dunque l’acquisto di 127 autobus alimentati a idrogeno, che arriveranno entro il 30 giugno 2026, di cui almeno 34 entro fine 2024. Saranno inoltre realizzate le relative infrastrutture di supporto, per un investimento complessivo di oltre 90 milioni di euro ottenuti dal Pnrr. Tper gestirà le procedure per l’acquisto dei veicoli e provvederà ai lavori per le stazioni di ricarica di idrogeno nei propri depositi.

IDROGENO AL POSTO DI GASOLIO E METANO

I nuovi mezzi a idrogeno andranno a sostituire prima di tutto gli autobus alimentati a gasolio di classe Euro 2 e 3, poi quelli a gasolio e metano di classe Euro 4, 5 ed Euro 5 EEV. I nuovi bus a idrogeno si aggiungeranno agli altri mezzi a emissioni zero previsti e a quelli già in funzione in città, tra cui filobus e bus elettrici. Nella primavera scorsa, il Comune di Bologna aveva già deliberato altri due finanziamenti da 11,6 e 20,2 milioni di euro destinati al rinnovo del parco mezzi, per l’acquisto complessivo di 41 nuovi autobus ecologici. Infine, all’azienda Srm spetterà il compito di vigilare sul rispetto delle scadenze e di effettuare controlli periodici sullo stato di avanzamento degli interventi.

