Berlusconi frena la corsa di Draghi al Quirinale: “Governo deve andare avanti fino al 2023”

ROMA – Quella dell’Udc “è un’ area di centro affine a quella di Forza d’Italia alternativa alla sinistra e ben distino dalla destra. Un sistema politico in cui non ci sia spazio per la demonizzazione dell’avversario, l’esperienza del Governo Draghi deve servire anche a questo. Il Governo Draghi deve andare avanti fino a conclusione al 2023 ma deve restare un’eccezione dettata dall’emergenza. Ora dobbiamo tenere alta la guardia andando avanti con la campagna sui vaccini, non possiamo permettervi di fermarci ancora una volta”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi tramite una lettera letta da Antonio Tajani durante il convegno ‘Missione Italia, quale centrodestra’, organizzato dall’Udc.

