Covid, 993 decessi da ieri: è il dato più alto da inizio pandemia

ROMA – Sono 993 i decessi registrati da ieri in Italia, mai così tanti in ventiquattro ore da inizio pandemia. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute. Il 27 marzo scorso erano stati 919, il picco piu’ alto della prima ondata.

10,24% TEST POSITIVI, 23.225 NUOVI CASI CON QUASI 227MILA TAMPONI

E’ del 10,24% l’indice dei nuovi casi positivi sui tamponi effettuati per coronavirus. I nuovi contagi da ieri sono 23.225 a fronte di 226.729 tamponi effettuati. Ieri l’indice era sceso per la prima volta dopo molte settimane sotto il 10% (9,99%).

CALANO ANCORA TERAPIE INTENSIVE, -19 DA IERI

Sono 3.597 i pazienti in terapia intensiva per coronavirus in Italia, 19 meno di ieri.