VIDEO | Roma, a Vigne Nuove un’opera di rigenerazione urbana per il servizio di neuropsichiatria infantile

ROMA – Un’intricata e verdeggiante foresta in cui coabitano diverse specie vegetali e animali. E’ l’opera realizzata dall’artista Gola Hundun sulle pareti della scalinata esterna e dell’area porticata antistante il servizio di neuropsichiatria infantile dell’Asl Roma 1 in via Dino Galli 8, nel quartiere Vigne Nuove a Roma. Il progetto di rigenerazione urbana ‘Another World‘ è promosso e realizzato dall’associazione Eco dell’arte, patrocinato dall’Asl Roma 1 e dal III Municipio, in collaborazione con l’Ater di Roma.

L’artista, durante una settimana di lavoro, ha accolto istanze e desideri di bambini in attesa di visita e dei giovani pazienti che frequentano con le loro terapiste i laboratori pomeridiani. E’ emerso il tema dell’identità elaborato in chiave simbolica grazie alle figure degli animali. “A uno spazio respingente, alieno e monocorde, si è sostituito un luogo accogliente, nato dal basso, dal desiderio di medici, operatori e famiglie di poter dare ai più giovani qualche cosa di più” ha detto la curatrice di Eco dell’arte, Elena Paloscia, presentando oggi l’opera alla presenza del direttore generale dell’Asl Roma 1, Angelo Tanese, e del presidente del III Municipio, Giovanni Caudo. Secondo Tanese “questo è l’inizio di un percorso che vogliamo portare avanti. Questo è un luogo non particolarmente bello dal punto di vista estetico, ma il lavoro fatto da Eco dell’arte ha un valore simbolico straordinario, significa curare uno spazio per curare anche un’idea di salute e di partecipazione della comunità“. Caudo ha aggiunto che “come Municipio sensibilizzeremo i volontari della Protezione civile a mettersi a disposizione per ciò che serve a mantenere pulito e sicuro questo luogo, immerso in un quartiere dove il livello di solitudine delle persone è incredibile”.