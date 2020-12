Intervento salvavita al Cardarelli di Napoli, asportato tumore di 20 chili

NAPOLI – Intervento salvavita all’ospedale Cardarelli di Napoli grazie a un’operazione che ha consentito ai chirurghi del centro trapianti di fegato e chirurgia oncologica di rimuovere ad una donna di 64 anni, residente a Firenze ma originaria della Campania, una massa tumorale addomino-pelvica di circa 70 centimetri di diametro e 20 chili di peso.

“La paziente era molto spaventata dal Covid e per questo aveva inizialmente rinunciato a ogni tipo di controllo, nonostante i sintomi”, spiega Giovanni Vennarecci, direttore del reparto chirurgia epatobiliare e trapianto di fegato. In sala operatoria sono intervenuti i chirurghi Giuseppe Arenga e Donatella Pisaniella. Ieri la 64enne è stata dimessa ed è tornata a casa. Nei prossimi giorni si valuterà l’esito dell’esame istologico. “Questa operazione è l’esempio di un’attività straordinaria che non si è mai fermata nonostante la pandemia – commenta il direttore generale Giuseppe Longo -. Il Cardarelli è infatti un’azienda ospedaliera di riferimento a livello regionale e nazionale, un’azienda che non ha mai smesso di erogare prestazioni in emergenza-urgenza neanche nei giorni più duri della pandemia”.