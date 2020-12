A Bologna niente più alberi per le nuove nascite e adozioni: non c’è più spazio

BOLOGNA – In città non c’è materialmente più spazio verde per piantare un albero ad ogni nuova nascita o adozione. “Non abbiamo lo spazio”, dice Roberto Diolaiti, direttore del settore Ambiente e verde del Comune di Bologna, in occasione della commissione di questa mattina in cui si è discusso del bilancio comunale 2021-2023 in materia ambientale.

È UNA QUESTIONE DI CORRETTEZZA AGRONOMICA

“Considerate che a Bologna ogni anno, nascono o vengono adottati -perché la norma prevede di piantare un albero in entrambi i casi- circa 3.500-3.600 bambini. Quindi, non è una questione economica, ma proprio di ‘correttezza agronomica’. Non avremmo materialmente lo spazio perché dovremmo garantire molti metri per ogni albero piantato, così da garantirne lo sviluppo”, spiega Diolaiti, rispondendo alla domanda della consigliera di Fratelli D’Italia, Graziella Tisselli. Tisselli infatti, portando in commissione la sua storia personale, ha raccontato che quando è nato suo figlio, nel 1995, ricevette una lettera dal Comune in cui l’avvisava che sarebbe stato piantato un albero in occasione della nascita e oggi ha chiesto proprio che fine avesse fatto quell’iniziativa.

LEGGI ANCHE: Quarta corsia Bologna-Ravenna sull’A14, “Autostrade cancella gli alberi”