Arrestato il latitante di ‘ndrangheta Delfino, elemento di spicco della cosca Alvaro

REGGIO CALABRIA – È stato arrestato a Sant’Eufemia d’Aspromonte (Reggio Calabria) il latitante Rocco Graziano Delfino (classe 86), ritenuto elemento di spicco della cosca Alvaro di Sinopoli. Delfino, catturato dai carabinieri della Compagnia di Palmi con il supporto dello squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, si era reso irreperibile dal 2017 a seguito di una condanna definitiva di detenzione per traffico di stupefacenti. L’uomo era ricercato anche a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal gip di Reggio Calabria per associazione mafiosa nell’ambito dell’indagine Eyphemos della Dda reggina.

