Piqué annuncia il ritiro, sabato l’ultima partita al Camp Nou

ROMA – Piqué ha annunciato il suo ritiro dal calcio, questo sabato giocherà la sua ultima partita al Camp Nou contro l’Almería. Lo ha annunciato lo stesso difensore del Barcellona con un video postato sui social.

In un’emozionante clip di 2 minuti in cui ripercorre la sua carriera Piqué dice addio al calcio: “Voi culers mi avete dato tutto, e ora che i sogni di quel bambino si sono avverati, voglio dirvi che è ora di chiudere questo cerchio. Ho sempre detto che dopo il Barça non ci sarebbe stata altra squadra, e così sarà. Questo sabato sarà la mia ultima partita al Camp Nou”. Resta da capire se la partita contro l’Osasuna di martedì prossimo in trasferta sarà quella definitiva. Piqué chiude la carriera con un record di 8 campionati vinti, una Premier League, 4 Champions League, 7 Coppe del Re, 3 Supercoppe Europee, 6 Supercoppe di Spagna, un Campionato Europeo e un Mondiale .

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

